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Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Ataşehir-Karaman Çiftlik Yolu'nda, Sarıgazi Kadıköy seferini yapan 34 EH 5517 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

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