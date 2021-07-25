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Apo'nun kardeşi Osman Öcalan felç geçirdi

Apo'nun kardeşi Osman Öcalan felç geçirdi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, felç geçirdikten sonra bitkisel hayata girdi.

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Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu olan elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, felç geçirdi.

Bitkisel hayata girdi
Osman Öcalan'ın sağlık durumunu oğlu Welat Osman açıkladı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen Osman Öcalan'ın, beyin felcinin ardından bitkisel hayata girdiği öğrenildi.

Oğul Öcalan, babasının hiçbir şeye tepki veremediğini de sözlerine ekledi.

"Türkiye'ye dönmek istiyorum'' 
Verdiği son röportajda Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen Osman Öcalan, "Oraya döndüğüm vakit siyasi çalışmalarıma başlayacağım, o zamana kadar da aktif siyasetin içinde yer almayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

PKK kitabı yazıyordu
Terör örgütü PKK ile ilgili bir kitap da yazdığını söyleyen Osman Öcalan, "Kendi penceremden gördüğüm PKK’nın gerçeklerini yazıyorum. İki bölümünü tamamladım ve bu kış bitirmeyi düşünüyorum. Kitabın ismi “Kürt Trajedisinde Bir Sayfa”." demişti.

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