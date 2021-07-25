TÜBİTAK-SAGE Müdürü Gürcan Okumuş'tan 'GÖKHAN Füzesi' açıklaması

GÖKTUĞ Hava Hava Füzesi ailesi ve GÖKHAN RamJet İtkili Hava Hava Füzesi ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜBİTAK-SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, "GÖKHAN Hava Hava Füzesi, hipersonike yakın hıza sahip olacak" dedi.

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TRT 1’deki Yerli Ve Milli Programı’na konuk olan TÜBİTAK-SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, hava hava füzesi alanındaki çalışmalara değindi. Okumuş, GÖKHAN füzesinin hipersonike yakın hızlarda çalışacağını açıkladı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirdiğimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN Füzeleri, süpersonik hızlarda çalışan füzelerimiz. 1 Mach’ın üzerini süpersonik, 5 Mach’ın üzerini ise hipersonik olarak tanımlıyoruz. Biz daha önceki SOM gibi projelerimizde, süpersonik hızlara gelmemiştik. GÖKTUĞ Projesi ile süpersonik hızlarda çalışmaya başladık. Artık ses altında hıza sahip sistemlere yönelik karşı tedbirler, daha güçlü. Ama süpersonik hızda seyir yapan bir sisteme karşı hava savunma füzelerinin işleri çok zorlaşıyor. Dolayısıyla hedef, uçak ise bir uçağın yüksek süpersonik hızlardaki bir füzeden kurtulması çok kolay değil.

Tabi hipersonik füzeler, 5 Mach’ın üzerinde hıza sahipler. Bunların hava savunma sistemleri tarafından durdurulması artık çok çok daha zor. Dolayısıyla bunlar artık savunma sanayiinde yüksek teknoloji ile çalıştığınız durumda, sahip olmanız gereken teknolojiler. Biz de bu anlamda GÖKTUĞ Projesi ile süpersonik hızlarda çalışan hava hava füzemizi geliştiriyoruz. GÖKHAN Projesi ile de artık RamJet ile çalışan bir hava hava füzemiz olacak. Yine süpersonik bir füze olacak (GÖKHAN), hipersonike yakın hızlarda çalışacak ama çok daha önemli avantajları olacak."

İHA’lara Hava Hava Füzesi entegrasyonu

GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirdiğimiz hava hava füzelerinin de yine İHA’lardan kullanılmasına yönelik çalışmalara başladık. Artık operasyonel konsept, dünyada da değişiyor. Türkiye de bunun açıkçası sürükleyicisi gibi oldu İHA teknolojisinde geldiği noktada."

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