UNESCO Ayasofya için Türkiye'ye süre verdi İlber Ortaylı'dan sert tepki

Tarihçi İlber Ortaylı, Ayasofya için Türkiye'den rapor talep eden UNESCO'ya tepki göstererek, "'Önce kendilerine baksınlar. Onlarca tarihi eseri yok ettiler. Kendi ülkelerinde bile koruyamadıkları eserler var. Koskoca Ayasofya'yı onlara mı bırakacaktık." dedi.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı Dünya Mirası Komitesi, geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariye'de yapılan değişiklikleri bildirmesi ve yapılan değişikliklerle ilgili güncellenmiş rapor sunması için Türkiye'ye 1 Şubat 2022 tarihine kadar süre verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya ve Kariye Camilerine ilişkin Türkiye'den rapor isteyen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi'ne ret yanıtı verdi.

"Onlarca tarihi eseri yok ettiler"

UNESCO'nun tepki çeken açıklamasına tarihçi İlber Ortaylı'dan yanıt gecikmedi. Ortaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan her zaman olduğu gibi Türkiye düşmanlığını çeşitli yollarla gösteriyor. Ayasofya eski Roma İmparatorluğu'nun son mirasıdır. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı yerdir. Fethin sembolüdür. Onlar için ne kadar önemliyse bizim için daha önemlidir. Kendi topraklarımızda olan bir mabettir. Yunanlıların burada iyi niyetli olmadığı aşikar. Kendi iç politikalarına yönelik adımlar atıyorlar. Amaç Ayasofya'yı korumak değil, Türkiye'ye düşmanlık ederek Avrupa'dan ve vatandaşlarından puan toplamak. 'Türkler bıraksın biz bakalım' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu milliyetçilik meselesi değil. Önce kendilerine baksınlar. Onlarca tarihi eseri yok ettiler. Kendi ülkelerinde bile koruyamadıkları eserler var. Koskoca Ayasofya'yı onlara mı bırakacaktık. UNESCO'nun da aldığı bu karar, sadece karar aşamasında kalacaktır."