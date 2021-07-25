Aşı olmayanlara sosyal hayat kısıtlaması mı geliyor? Muharrem Sarıkaya aldığı son bilgiyi paylaştı

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış korkuttu. Aşı olmayanlar için ilave tedbirler alınıp alınmayacağıyla ilgili Muharrem Sarıkaya, "Bilim Kurulu da Sağlık Bakanlığı da şu aşamada böyle bir karar düşünmüyor." dedi.

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1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirlerinde normalleşmeye giden Türkiye'de vaka sayılarında son günlerde artış yaşanmaya başladı. Son olarak 24 Temmuz 2021'de paylaşılan tabloda 12.381 vaka sayısına ulaşılırken, vefat sayısı ise 58 olarak belirlendi. Uzmanlar 4. dalga uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından her gün vatandaşları aşı olmaya çağırıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de aşı olmayanlara yönelik kısıtlama gelecek mi?

Şu aşamada böyle bir karar düşünülmüyor

Merak edilen konuya ilişkin yazı kaleme alan Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bilim Kurulu da Sağlık Bakanlığı da şu aşamada böyle bir karar düşünmüyor. Bunun olabilmesi için de Hıfzıssıhha Kanunu gereği Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile kabinenin “Sağlık OHAL”i ilan etmesi gerekiyor ki bu da şu aşamada olası değil. Bunun yerine ikna ve gerçeği göstererek aşı olmaya yöneltme çabası hedefleniyor."

Ağustosta vaka sayısı patlayabilir

Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın’a vaka sayılarını ve salgın sürecini soran Sarıkaya, aldığı yanıtları köşesine taşıdı:

Temkinli bir yaklaşımla, “Ağustos’un 10’undan sonra vaka sayısında ciddi bir rakama ulaşacağımızdan endişe ederim” diye söze girdi. Nedeni de bayram dolayısıyla insan dolaşımının artmış olması ve aşı yanılgısı nedeniyle insanların maske ve mesafeye dikkat etmemesi.

Prof. Dr. Akın da kamunun 65 yaş üstüne üçüncü doz aşının yapılması konusundaki girişimini olumlu bulduğunu belirtti. Aşıda bayram döneminde bir düşüş yaşanmasını öngördüklerini, gelecek haftadan itibaren yeniden yükselmesini beklediklerini bildirdi.

Vaka sayısındaki artışın yeniden kapanmayı getirip getirmeyeceği konusunda ise dünya ülkelerini örnek gösterdi."