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Sakarya'da korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç, kanal korkuluklarında asılı kaldı.

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Sebahattin Zaim Bulvarı'nda Adapazarı yönünden gelen Salim Ü. yönetimindeki 11 DY 802 plakalı hafif ticari araç, Yazlık Kavşağı'nda virajı alamayarak döner kavşağa çıktı.

Çimlerde kayarak korkuluklara çarpan araç, burada asılı kalarak son anda kanala düşmekten kurtuldu.

Araçta bulunan biri çocuk 7 kişi kazayı yara almadan atlattı, araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

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