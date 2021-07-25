BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan iki askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan iki askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Abone ol

Şehit Güney ve Arslan'ın naaşları Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Güney'in cenazesi Ordu'ya Arslan'ın cenazesi ise Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde dün bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için 'can suyu kredisi' talep etti
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için 'can suyu kredisi' talep etti
Sakarya'da korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Sakarya'da korkuluklarda asılı kalan hafif ticari araç kanala düşmeden durdu
Eskişehir’de kolonya içen kişi öldü
Eskişehir’de kolonya içen kişi öldü
Aşı olmayanlara sosyal hayat kısıtlaması mı geliyor? Muharrem Sarıkaya aldığı son bilgiyi paylaştı
Aşı olmayanlara sosyal hayat kısıtlaması mı geliyor? Muharrem Sarıkaya aldığı son bilgiyi paylaştı
Esenyurt'ta korkunç olay! Köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu
Esenyurt'ta korkunç olay! Köprünün korkuluklarına asılı halde bulundu
Apo'nun kardeşi Osman Öcalan felç geçirdi
Apo'nun kardeşi Osman Öcalan felç geçirdi
ABD Başkanı Biden'a anket şoku! İlk kez bu kadar geriledi
ABD Başkanı Biden'a anket şoku! İlk kez bu kadar geriledi
UNESCO Ayasofya için Türkiye'ye süre verdi İlber Ortaylı'dan sert tepki
UNESCO Ayasofya için Türkiye'ye süre verdi İlber Ortaylı'dan sert tepki
TÜBİTAK-SAGE Müdürü Gürcan Okumuş'tan 'GÖKHAN Füzesi' açıklaması
TÜBİTAK-SAGE Müdürü Gürcan Okumuş'tan 'GÖKHAN Füzesi' açıklaması
Macron, İsrail'den 'Pegasus' yazılımı için izahat istedi
Macron, İsrail'den 'Pegasus' yazılımı için izahat istedi