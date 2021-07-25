Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan iki askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

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Şehit Güney ve Arslan'ın naaşları Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Güney'in cenazesi Ordu'ya Arslan'ın cenazesi ise Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde dün bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit olmuştu.