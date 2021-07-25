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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısını yaptırmadığını belirterek, süreci hızla tamamlamaya çağırdı. Koca, "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşılamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığı bilgisini paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım."

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise "Geri dönüp son 10 günü daha dikkatli yaşayamayız. Yarın bize bağlı." ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı 12.381'e yükseldi

1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirlerinde normalleşmeye giden Türkiye'de vaka sayılarında son günlerde artış yaşanmaya başladı. Son olarak 24 Temmuz 2021'de paylaşılan tabloda 12.381 vaka sayısına ulaşılırken, vefat sayısı ise 58 olarak belirlendi. 

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