2 şehidin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu: En az 7 terörist öldürüldü

MSB, dün gece Fırat Kalkanı bölgesinde verilen 2 şehidimizin kanının yerde kalmadığının müjdesini verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Teröristlere misliyle karşılık verilmiştir" denilerek 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman Türk askerini şehit eden teröristlere misliyle karşılık verildiğini açıkladı.

En az 7 terörist öldürüldü

MSB, "Yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir." dedi.

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık''

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." MSB, yaptığı paylaşımda "Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.