8 yıl önce öğrendi 300 kiloya çıktı! Gözyaşlarıyla anlattı: En büyük hayali...
İSTANBUL'da yaklaşık 300 kiloya ulaşarak hareket edemez duruma gelen 38 yaşındaki Zafer Tokalaç, gözyaşlarıyla en büyük hayalini anlattı.
Esenyurt’ta 8 yıl önce lenfödeme yakalandığını öğrenen ve zaman içerisinde hızla kilo alan 38 yaşındaki esnaf Zafer Tokalaç, 290 kiloya kadar ulaştı. Evinin salonuna kurulan yer yatağında yaşamını sürdüren Tokalaç, yaklaşık 2 metrekarelik alanda eşinin ve çocuğunun yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.
Kiloları nedeniyle neredeyse kımıldayamaz hale gelen genç adamın fedakar eşi Nurten Tokalaç da eşinin hareket ettiremediği eli ayağı oldu.
Zamanla durumu daha da kötüleşen Tokalaç için aile birçok hastaneye başvurdu ancak kapılar yüzlerine kapandı.
Eşi hareket edemediği için hastaneleri tek başına gezen Nurten Tokalaç en son Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle görüşünce Tokalaç’ın tedavisine burada başlandı.