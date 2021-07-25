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8 yıl önce öğrendi 300 kiloya çıktı! Gözyaşlarıyla anlattı: En büyük hayali...

8 yıl önce öğrendi 300 kiloya çıktı! Gözyaşlarıyla anlattı: En büyük hayali...

İSTANBUL'da yaklaşık 300 kiloya ulaşarak hareket edemez duruma gelen 38 yaşındaki Zafer Tokalaç, gözyaşlarıyla en büyük hayalini anlattı.

8 yıl önce öğrendi 300 kiloya çıktı! Gözyaşlarıyla anlattı: En büyük hayali...

Esenyurt’ta 8 yıl önce lenfödeme yakalandığını öğrenen ve zaman içerisinde hızla kilo alan 38 yaşındaki esnaf Zafer Tokalaç, 290 kiloya kadar ulaştı. Evinin salonuna kurulan yer yatağında yaşamını sürdüren Tokalaç, yaklaşık 2 metrekarelik alanda eşinin ve çocuğunun yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

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8 yıl önce öğrendi 300 kiloya çıktı! Gözyaşlarıyla anlattı: En büyük hayali...

Kiloları nedeniyle neredeyse kımıldayamaz hale gelen genç adamın fedakar eşi Nurten Tokalaç da eşinin hareket ettiremediği eli ayağı oldu.

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8 yıl önce öğrendi 300 kiloya çıktı! Gözyaşlarıyla anlattı: En büyük hayali...

Zamanla durumu daha da kötüleşen Tokalaç için aile birçok hastaneye başvurdu ancak kapılar yüzlerine kapandı.

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8 yıl önce öğrendi 300 kiloya çıktı! Gözyaşlarıyla anlattı: En büyük hayali...

Eşi hareket edemediği için hastaneleri tek başına gezen Nurten Tokalaç en son Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’yle görüşünce Tokalaç’ın tedavisine burada başlandı.

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