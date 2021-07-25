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Suriye'de çatışmada yaralanan İranlı komutan hayatını kaybetti

Suriye'de çatışmada yaralanan İranlı komutan hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Fatimiyyun Tugayı komutanlarından Ahmed Kureyşi Suriye'de öldü.

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İran medyasına göre, Suriye'deki çatışmalarda bir süre önce yaralanan Fatimiyyun Tugayı komutanlarından Kureyşi Suriye'de hayatını kaybetti.

Kureyşi'nin cenazesi düzenlenen törenin ardından İran'da Kereç kentinde defnedildi.

İran, Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaşta Beşşar Esed rejimine destek vermek için tamamı Afganlardan oluşan Fatimiyyun Tugayını kurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'da eğitilen Afganları söz konusu tugay kapsamında savaşmaları için Suriye'ye göndermeye başlamıştı.

Fatimiyyun Tugayı, İran'ın Suriye'deki iç savaşta Esed rejimine destek vermek için ön safta kullandığı milis gruplardan biri olarak biliniyor.

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