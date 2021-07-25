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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Ayasofya mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Ayasofya mesajı

Yeniden ibadete açılışının sene-i devriyesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yüce Rabbimiz kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten, minarelerindeki ezan seslerinden bizleri mahrum bırakmasın.” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden ibadete açılmasının birinci sene-i devriyesinde, İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde sabah namazı kıldırdı, Kur’an-ı Kerim okudu.

“Çocuk sesleriyle Ayasofya’da namaz kılmamız çok güzel”
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrası cemaate hitabında, “Çocuk sesleriyle Ayasofya’da namaz kılmamız çok güzel oluyor. Her vakit çocuk sesleri olsun inşallah. Camilerimiz cemaatsiz, gençsiz, çocuksuz kalmasın.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, ayrıca sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında Ayasofya Camii ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Yeniden ibadete açılışının sene-i devriyesinde sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeydik. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten, minarelerindeki ezan seslerinden bizleri mahrum bırakmasın.”

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