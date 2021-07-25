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Gaziantepli kadın muhtar evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıya teşvik ediyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantepli kadın muhtar evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıya teşvik ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mahalle muhtarı Gülay Çetin, vatandaşları ziyaret ederek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı olmaları için çaba gösteriyor.

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Mahalle muhtarları Kovid-19 salgınıyla mücadelenin özellikle kırsal mahallelerde yürütülmesinde önemli görev üstleniyor. Muhtarlar, salgın kapsamında alınan kararların uygulanması ve vatandaşların aşı olması için çalışmalar yürütüyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki, 250 hanenin bulunduğu ve 588 kişinin yaşadığı Türkbahçe Muhtarı Gülay Çetin de salgınla mücadele ve aşılama çalışmalarında çaba gösteren muhtarlardan.

Çetin, evleri tek tek gezerek, salgın kurallarını hatırlatıyor ve vatandaşları aşı olması için ikna ediyor.

Mahalle sakinleriyle kimi zaman bahçede, kimi zaman hayvanlarının bakımını yaptığı sırada kimi zaman ise mahalle kahvehanesinde görüşen Çetin, aşılama kampanyasına destek sağlıyor.

Çetin, yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerini bilgilendirdiklerini belirterek, "Mahallemizde koronavirüsle mücadele kapsamında mahallemiz sakinleriyle görüştük. Herkesi aşı olmaya davet ettik." dedi.

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