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Konya'da ağacı budarken kanlar için kaldı: 'Boğazım kesildi' deyip...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da ağacı budarken kanlar için kaldı: 'Boğazım kesildi' deyip...

KONYA'da evinin bahçesindeki kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle budamak isteyen bir kişi, makinenin elinden kayması sonucu boğazını keserek ağır yaralandı.

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Olay, 11.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Abdullah P., evinin bahçesinde bulunan kuru ağacı testere taktığı taşlama makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada Abdullah P., elindeki makinenin elinden kayması üzerine üzerine boğazını kesti.

Çevredeki komşu ve yakınlarına ‘boğazım kesildi’ diyerek yardım isteyen Abdullah P., çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Abdullah P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından bahçeye gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

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