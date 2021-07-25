BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 495,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Irak uyruklu 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kişinin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Irak uyruklu Ali Hasan Albood Al E. (37) ile Sabar J'nin (39) pitbull cinsi köpek tarafından ısırılarak yaralandığını belirledi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A'yı aynı mahalledeki adresinde gözaltına aldı.

Köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de son 8 günde 43 kişi suda boğuldu
Türkiye'de son 8 günde 43 kişi suda boğuldu
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl covid-19’a yakalandı
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl covid-19’a yakalandı
Azerbaycan'dan Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan'dan Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğuldu
Milli futbolcu ve hakem Onursal Uraz hayatını kaybetti
Milli futbolcu ve hakem Onursal Uraz hayatını kaybetti
Atıcılıkta tarihi derecenin buruk sevinci yaşanıyor
Atıcılıkta tarihi derecenin buruk sevinci yaşanıyor
Gaziantepli kadın muhtar evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıya teşvik ediyor
Gaziantepli kadın muhtar evleri tek tek gezerek vatandaşları aşıya teşvik ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Ayasofya mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Ayasofya mesajı
Malatya'da akılalmaz olay! Serbest kalan hırsız unuttuğu telefonunu istedi iş adamı çileden çıktı
Malatya'da akılalmaz olay! Serbest kalan hırsız unuttuğu telefonunu istedi iş adamı çileden çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber ekibine yapılan saldırıyı kınadı