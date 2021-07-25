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Kahramanmaraş'ta 3 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta 3 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan alzaymır hastası Abdurrahman Akdere'den (89) haber alamayan yakınları durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. İkametinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştıran İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 100 kişinin katıldığı ekip, Akdere'nin cesedine mahalleye yaklaşık 5 kilometrelik uzaklıktaki ormanlık alanda ulaştı.

Cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Akdere'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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