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Bursa'da 2 bin yıllık tarihe ışık tutuyor! Yağışlardan sonra sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 2 bin yıllık tarihe ışık tutuyor! Yağışlardan sonra sular altında kaldı

BURSA'da 2014 yılında bulunan ve 100 yılın keşfi olarak gösterilen bazilika, yağışlardan sonra tekrar sular altında kaldı.

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Dünyanın önemli tarihi buluşları arasında yer alan İznik Bazilikası tekrar sulara gömüldü. Geçtiğimiz aylarda su seviyesinin düştüğü ve adeta kuşların yuva yaptığı bazilika, yağışların iyi gitmesi ile birlikte İznik Gölü’nün yükselmesi ile sular altında kaldı. 2 bin yıllık tarihe ışık tutan, 20 metre açıkta, 5 metre derinlikteki bazilikada dönem dönem arkeolojik kazılar titizlikle sürüyor.

Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon Tapınağı, senato sarayı ve Neophytos adına 4. yüzyılda inşa edilen kiliseden oluşan yapının son hali havadan da görüntülendi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bazilikada üç evreli bir düzen olabileceği üzerinde duran uzmanlar, Hristiyanların birinci konsülünün yapıldığı senatonun burada toplanıp toplanmadığını araştırıyor.

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