Isparta'da gören fotoğrafını çekiyor! Milyonlarca lira kazandılar: Hedef Fransa'yı geçmek
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesindeki "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyünün, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulacak lavanta vadisiyle daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce turistlerin uğrak yeri olan "lavanta köyü" Kuyucak'ın mor tarlaları, yeni normalleşme dönemiyle hareketlendi.
Orman Genel Müdürlüğünce, bölge halkına ekonomik gelir getirici tür olan lavanta bitkisinin alanının artırılması çalışması yapıldı.
Çalışması kapsamında, 2021'in sonbaharında artan talep üzerine 1 milyon 200 bin lavanta fidesi toprakla buluşturulacak.
Ülke ekonomisine katkı sağlamak için uygun çorak arazileri lavantayla güzelleştiren Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir de lavanta vadisi oluşturmak için çalışma yürütüyor.