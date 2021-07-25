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Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kapsamında 4 bin 328 işlem yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Noterliklerde güvenli ödeme sistemi kapsamında 4 bin 328 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığının geçen yıl şubat ayında uygulamaya koyduğu noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sisteminde yaklaşık 1,5 yılda 4 bin 328 işlem yapıldı. Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacmi de 436 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliğiyle, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020’de uygulamaya konulan ‘Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi’ uygulaması yaygınlaşarak sürüyor.

Dolandırıcılıkların önüne geçiliyor

Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte bin 763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulama ile birlikte vatandaşların nakit taşınması zorunluluğu ortadan kalktı. Ayrıca nakit taşıma nedeniyle oluşan riskler ortadan kaldırılırken, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle birlikte noterliklerde 4 bin 328 işlem yapıldı. Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi ise 436 milyon 19 bin lira olarak gerçekleşti. Ayrıca kredi kartıyla yapılan 4 milyon 725 bini aşkın işlemde 1 milyar 310 milyon liralık işlem yapıldı. Böylelikle noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu.

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