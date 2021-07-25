Plastik poşet ile ilgili yeni düzenleme yolda! Ücretli hale gelmişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile, plastik atıkların ithalatını yapacak tesislerin teknik şartlarına yeniden düzenleme getiriliyor.

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Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, plastik atık ithalatı yapacak firmalar, kayıt belgesi alabilmek için tesisin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunarak atık ithalatçısı tesis inceleme raporu çıkaracak.

Plastik atık ithalatı yapacak tesisler, farklı plastik polimerlerini ayrıştıracak, plastik dışı atıkları ayıracak, kırma-kesme işlemi uygulayacak altyapıya sahip olacak, temizleme ve kimyasal işlem uygulayarak mamül haline getirecek donanımı sağlayacak.

Her tesis için ayrı ayrı düzenlenecek

Atık ithalatında, geri kazanım yapılan tesisin elde ettiği ürünler raporlanacak. Atık ithalatçısı kayıt belgeleri, tek firmaya bağlı olsalar da her tesis için ayrı ayrı düzenlenecek.

Hazırlanacak raporlarda, ithal edilen plastik atığın temizleme süreçlerine yer verilecek; ısıl, kimyasal, biyolojik işlemler hakkında detaylı bilgi verilecek.

E-izin sisteminde güncelleme

Tesislerde lisans belgesine esas alınan belgelerden farklı durumlar oluşması halinde, inceleme işlemi sonlandırılarak, e-izin sisteminde güncelleme yapılması talep edilecek.

Milliyet'in haberine göre, raporlarda tesislerin atık yönetim planı ile katı, sıvı ve gaz atıklar için atıksu ile emisyon verileri de kayda geçirilecek.

Cezaya tabi olacak

Güncel belgelere göre yapılan incelemelerde tespit edilen olumsuzluklar, Çevre Kanunu’na göre cezaya tabi olacak.

Plastik atıkların tanımlanmasıyla, plastik alışveriş poşetleri, cips-çerez poşetleri gibi polietilen atıkların ithalatı ise yasak kapsamında olacak.

Plastik ambalajlar, kaynağında ayrı toplanmış ve malzeme türlerine göre ayrıştırılmış ancak geri dönüşümü sağlanmamış atık-hurda ambalaj malzemeleri olarak ithal edilebilecek.