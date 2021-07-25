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Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 4. dalga uyarısı! 'Aşısızlar pandemisi' kapıda

Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 4. dalga uyarısı! 'Aşısızlar pandemisi' kapıda

Artan vaka sayılarının ardından değerlendirmelerde bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ''Dünya genelinde 4. dalganın ''aşısızlar pandemisi'' olabileceğine dair bir kanı var.'' ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 4. dalga uyarısı! 'Aşısızlar pandemisi' kapıda

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'deki aşılama çalışmalarını, 2. ve 3. dozun önemini TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi. 

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 4. dalga uyarısı! 'Aşısızlar pandemisi' kapıda

Delta varyantının özellikle aşı olmayanlarda etkisinin daha fazla olacağı yönünde araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 4. dalga uyarısı! 'Aşısızlar pandemisi' kapıda

2 doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 21,5 milyonu geçmiş durumda. Ama bunun hedefin 3'te 1’i olduğunu vurgulamak gerekiyor.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 4. dalga uyarısı! 'Aşısızlar pandemisi' kapıda

Şu an 2 doz aşılamada yüzde 34'lerdeyiz. ‘Ben 1. dozu oldum, 2. dozu olmayabilir miyim?” ya da 'Ben gencim koronavirüs beni etkilemez mi?’ diyenlerin olduğunu görüyoruz. 

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