Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 4. dalga uyarısı! 'Aşısızlar pandemisi' kapıda
Artan vaka sayılarının ardından değerlendirmelerde bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ''Dünya genelinde 4. dalganın ''aşısızlar pandemisi'' olabileceğine dair bir kanı var.'' ifadelerini kullandı.
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'deki aşılama çalışmalarını, 2. ve 3. dozun önemini TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Delta varyantının özellikle aşı olmayanlarda etkisinin daha fazla olacağı yönünde araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:
2 doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 21,5 milyonu geçmiş durumda. Ama bunun hedefin 3'te 1’i olduğunu vurgulamak gerekiyor.
Şu an 2 doz aşılamada yüzde 34'lerdeyiz. ‘Ben 1. dozu oldum, 2. dozu olmayabilir miyim?” ya da 'Ben gencim koronavirüs beni etkilemez mi?’ diyenlerin olduğunu görüyoruz.