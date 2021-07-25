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Şehit Fatih Güney'e memleketi Ordu'da son görev resmini özel harekatçı kardeşi taşıdı

Şehit Fatih Güney'e memleketi Ordu'da son görev resmini özel harekatçı kardeşi taşıdı

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, memleketi Ordu'da ebediyete uğurlandı. Şehidin fotoğrafını özel harekatçı kız kardeşi taşıdı.

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Suriye'nin El Bab şehri Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney’in cenazesi, Ordu- Giresun Havalimanı'ndaki törenin ardından Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki Yeniköy İlköğretim Okulu bahçesinde şehit Güney için cenaze töreni düzenlendi.

Kız kardeşi özel harekatçıymış
İl protokolü, şehit yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin babası Hidayet Güney’in ayakta durmakta zorlanırken, Erzincan’da özel harekat polisi olarak görev yapan kız kardeşi Aynur Güney, ağabeyinin fotoğrafını elinde taşıdı.

Aynur Güney’e destek olmak için polis arkadaşları da Ordu’daki törene katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi. Hidayet ve Emriye Güney çiftinin 4 çocuğundan biri olan şehidin bekar olduğu; Nurgül, Onur ve Aynur isminde kardeşlerinin bulunduğu öğrenildi.

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