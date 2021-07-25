Türkiye 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 223 bin 837 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Temmuz 2021 verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 211 oldu.

"Aşı olmazsak salgını durdurmak çok zor"

Günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 63.61'e ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.61 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 36.80 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 22 milyon 840 bin 591 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 482 bin 796 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 840 bin 591 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 819 bin 417 kişiye aşı yapıldı.