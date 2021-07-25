Meteoroloji ve AFAD'tan Orta ve Doğu Karadeniz illerine sel ve baskın uyarısı

AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni uyarıya göre Orta ve Doğu Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Artvin ve Rize'de perşembe günü etkili olan sağanak yağışlar, sel ve heyelanlara sebep olarak onlarca binanın yıkılmasına sebep olmuştu. Selin izlerinin yavaş yavaş silindiği bölge ve çevre illere, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.

Şiddetli yağmurla birlikte sel ve heyelan uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orta ve Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!" mesajını verdi. Buna göre Salı günü etkisini arttıracak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, Çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini azaltmaya başlayacak.

Metrekareye 150 kg sağanak düşecek

Yine Meteoroloji'den yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor" ifade edildi.

Afad'dan da uyarı geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da Twitter'dan yaptığı paylaşımdaki açıklamasında şunları ifade etti:

"27 Temmuz'da (Salı) sabah saatlerinden itibaren, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun'da şiddetli yağış bekleniyor! Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."