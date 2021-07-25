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Osmaniye saat 23:55'te sallandı! AFAD duyurdu: depremin şiddeti 4.2

Osmaniye saat 23:55'te sallandı! AFAD duyurdu: depremin şiddeti 4.2

OSMANİYE, saat 23:55'te bugün ikinci kez sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre gece yarısı yaşanan depremin şiddeti 4.2.

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Osmaniye'de akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından saat 23:55'te bir deprem daha yaşandı. AFAD, yaşanan son depremin şiddetinin 4.2 olduğunu duyurdu.

AFAD'ın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği ilk deprem, saat 20.57’de meydana gelmişti.

Yerin 1.9 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedilmişti.

Kandilli Rasathanesi ilk depreme ilişkin bilgilendirmeyi şöyle yapmıştı:

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