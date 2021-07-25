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Trabzonspor, Kouyate'nin peşinde! Ahmet Ağaoğlu, menajeri ile İstanbul'da görüştü

Trabzonspor, Kouyate'nin peşinde! Ahmet Ağaoğlu, menajeri ile İstanbul'da görüştü

Trabzonspor, Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate için görüşmelere başladı. Transfer gerçekleşirse, Bordo-Mavililerde hem 6 numara sorunu çözülecek hem de Vitor Hugo-Edgar ikilisine çok iyi bir alternatif eklenmiş olacak.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada stoper ve orta sahaya takviye düşündüklerini söylerken, Bordo-Mavililer 1 taşla 2 kuş vurmak istiyor. Karadeniz ekibi, hem stoper hem de ön libero bölgesinde görev yapan Cheikhou Kouyate’nin peşinde.

Avcı’nın takımda görmeyi hedeflediği ve yıllardır takip ettiği Kouyate için yönetim harekete geçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, tecrübeli futbolcunun menajeri ile İstanbul’da görüşme yaparken, transferin mali şartları masaya yatırıldı.

Talebi 2 milyon Euro
Crystal Palace ile 1 yıl kontratı kalan Kouyate, İngiltere’de yaklaşık 2.5 milyon Euro net ücret alıyor. 31 yaşındaki yıldızın Trabzonspor’dan beklentisi de 2 milyon Euro civarında. Bordo-Mavililer ise bu rakama çıkamayacaklarını ancak imkanlar dahilinde şartları zorlayabileceklerini oyuncu tarafına iletti. Bonservis konusunda ise 5 milyon Euro gibi rakamlar konuşulsa da çok daha uygun bir bedelle Premier Lig ekibinin ikna edilmesi mümkün.

Steve Parish faktörü
Sörloth’un transfer sürecinden bu yana Crystal Palace Başkanı Steve Parish ile yakın ilişkiler içinde olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kouyate’yle yıllık ücret konusunda anlaşması durumunda Parish’ten bonservis için kolaylık isteyecek.

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