Amasya aşı haritasında ‘mavi’ oldu

Amasya, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer aldı.

Abone ol

Amasya, koronavirüs tablosunda yüzde 75,1’lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi. Amasya bu oranla Türkiye’de mavi kategoride yer alan 6., Karadeniz bölgesinde de ilk il oldu.

Amasya Valiliği de açıklama yaptı

Amasya Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada halka teşekkür edildi.

“Sizlerin duyarlılığı ile uyguladığımız yerinde ve etkin yöntemlerle aşılamada %75.1'lik oranla 'Mavi' iller arasında yer aldık. Bundan sonraki nihai hedefimiz ise halkımızın, özellikle de gençlerimizin desteğiyle aşılamada %100'e ulaşmaktır” denildi.

Fahrettin Koca'dan teşekkür

Mavi haberlerinin çok olmasını temenni eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"AMASYA MAVİYE GEÇTİ. Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!" ifadelerini kullandı.