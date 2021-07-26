Uğur Şahin’den BioNTech itirafı! Aşının etkisi azalıyor ama…

Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından ve CEO'su olan Uğur Şahin dikkat çekici açıklamalar geldi. Delta varyantı ile ilgili konuşan Şahin, "Antikor seviyeleri düşüyor" diyerek üçüncü doz ile ilgili planlarını aktardı.

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Dünyaya esir alan Covid-19 salgınına karşı Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech, Pfizer ile güçlerini birleştirerek bir aşı geliştirdi ve son yılların en büyük başarı öykülerinden birine imza attı. Fakat Delta varyantının hızla yayılması ve geçen hafta İsrail’de yapılan bir araştırmada BioNTech’in geliştirdiği aşının bu tür mutasyonlara karşı güçsüz olduğunun ortaya çıkması sonrasında Şahin bugün çok net açıklamalarda bulundu.

Aşının etkisi düşüyor ama üçüncü doz...

Wall Street Journal’a özel bir demeç veren Şahin, “Aşının yarattığı Covid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var” dedi. Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getirirken, “Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” dedi.

BioNTech aşısı 7 ay sonra bile koruma sağlıyor

Şahin, bu araştırma sonuçlarını doğrularken, buna karşılık aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığının altını çizdi. Şahin, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da vurguladı. Şahin, “Antikor seviyeleri azalıyor. Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük” dedi.

Henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğünün kanıtı yok

Şahin, “Antikor seviyelerinin düşmesi demek insanların hastalanması anlamına gelebilir. Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor” dedi.

İsrail'deki araştırmadan ne sonuç çıktı?

İsrail’de geçen hafta yapılan bir araştırmada BioNTech/Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkisinin orijinal koronavirüse karşı daha düşük olduğu ortaya çıkmıştı.

Covid-19'a karşı aşılamayı çok sıkı yapan İsrail’in Sağlık Bakanlığı, iki doz aşının Delta varyantına karşı enfeksiyon riskine karşı yüzde 39 oranında koruma sağladığını açıklarken, semptom gösteren vaka riskini de yüzde 40 oranında azalttığını açıklamıştı.

İsrail’deki verilere göre aşı, hastalığı ağır geçirme oranını ise yüzde 91 oranında engelliyor. İsrail bu araştırmanın ardından bazı gruplara üçüncü doz aşı vermeye başladı.

3. doz olun diye bir tavsiye veremem

Covid-19 aşısını BioNTech ile geliştiren Pfizer, üçüncü doz aşı yapılması gerektiğini daha önce duyurmuştu. Fakat Prof. Dr. Uğur Şahin, “Ben ülkelere ve toplumlara üçüncü aşı olmalarına dair bir tavsiye veremem. Ben İsrail’deki gibi gerçek yaşam verilerini inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim. Bu tartışma bizden bağımsız olmalı. Biz veri sunuyoruz ve hükümetler de neye ihtiyaç duyduklarını söylemeli” dedi.

Şahin şu an aşıların sadece hükümetlere satıldığını hatırlatarak, “İdeal olanı, aşının daha geniş kitlelere satılması ve bireysel kullanıcılar için kullanım izninin çıkmasıdır. Aşı şu an Batı’daki ülkelerde acil kullanım onayı almış durumda. Hükümetler üçüncü doz için kendileri karar vermeli. Fakat eğer aşı serbest pazara çıkarsa o zaman herkes kendi kararını kendi verecek” ifadesini kullandı.