Galatasaray'ın yeni transferi Boey İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Kamerun asıllı Fransız sağ bek Sacha Boey'i taşıyan uçak İstanbul'a indi.

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Galatasaray ’ın Fransız ekibi Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Rennes alt yapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek. Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

26 maçta forma giydi

Fransız ekibi Dijon'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Boey, 26 lig maçında 1 asistle oynadı.