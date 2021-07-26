Rumlar'dan Maraş misillemesi! Türklere pasaport iptali tehdidi

KIBRIS Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin ilan ettiği ikinci Maraş açılımına Kıbrıs Türklerine verilen AB pasaportlarının iptali ile misillemeyi planlıyor.

Abone ol

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ilan ettiği ikinci Maraş açılımına, Kıbrıs Türklerine verilen Avrupa Birliği (AB) pasaportlarının iptali ile misillemeye hazırlanıyor.

Anastasiadis, “KKTC’yi tanıyan ve görev alanlardan oluşan kapsamlı iptal listemiz hazır, itiraz eden mahkemeye gider” tehdidi savurdu. Rum lider, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 46 yıl kapalı tutulan Maraş kentiyle ilgili KKTC’nin mülk sahibi Rum göçmenlerin mahkeme yoluyla geri dönüşüne olanak sağlayacak açılımlarını engellemeye çalışıyor.

Anastasiadis, Fileleftheros gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs Türklerinin pasaportlarını iptal etme hazırlığını açıkladı.

Siyasiler ve memurlar

Rum lider, “Bizim anayasamız, anayasal düzene bağlılığı ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü öngörüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayan ve kendi ayrı devleti olduğunu (KKTC) savunan ayrılıkçı biri pasaport sahibi olamaz. Sadece Ersin Tatar değil, kapsamlı bir liste hazırladık. Liste bütün Kıbrıslı Türkleri içermiyor, işgal rejiminin (KKTC) mevcut şahsiyetleri ve yetkililerinden oluşan bir liste” dedi. KKTC’nin Maraş açılımının bugüne kadar müzakere ettikleri harita ve toprak paylaşımı başlığını da değiştireceğini belirten Anastasiadis, BM çerçevesindeki müzakerelere başlamak için Türk tarafının masaya koyduğu “eşit egemenlik” talebini de kabul etmeyeceğini söyledi.

110 bir Türk'ün pasaportu var

2004’teki Annan planına “Hayır” demelerine rağmen AB’ye tek taraflı kabul edilen Rum yönetimi, aradan geçen sürede başvuruda bulunan 110 bin Kıbrıs Türk’üne, 1960’ta kurucu ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasındaki hakları çerçevesinde kimlik ve pasaport verdi. Rum lider, her sıkıştığında AB pasaportlarını tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıyor. KKTC, 46 yıl kapalı kalan turistik Maraş kentinin bir bölümünü Ekim ayında sivil ziyarete açtı. 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerinde Maraş’ın yüzde 3.5’ini, AİHM’in de tanıdığı Lefkoşa’daki Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Rum göçmenlerin dönüşüne olanak sağlayacak pilot bölge ilan ederek, askerden sivile devretti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Buyursun iptal etsin

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yanıt olarak, “Buyursun iptal etsin, Maraş açılımından ve KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. AB’nin Rumları haksız bir yere tam üye yaptığını vurgulayan Tatar, nisan sonunda BM’nin gayri resmi Kıbrıs konferansında masaya iki ayrı egemenlikli iki devletli çözüm önerisi koyduklarını hatırlattı, “KKTC’den ve Maraş açılımından geri adım atmamız mümkün değil” dedi. Tatar bir süre önce KKTC’de Rumlarla federasyon isteyen sol muhalefetin de gündeme getirdiği “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuyla ilgili, “Geçmişte aldığım ve hiç kullanmadığım bir pasaport, mümkünse, iade ve iptal etmeye hazırım. Bana ay yıldızlı Türkiye ve KKTC pasaportları yeter” karşılığını vermişti.