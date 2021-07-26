FETÖ'cü Enver Altaylı'dan Sedat Peker'e destek mektubu övgüler dizdi

Yayınladığı videolarla Türkiye'yi hedef alan suç örgütü lideri Sedat Peker'e, cezaevindeki FETÖ şüphelisi eski MİT'çi Enver Altaylı'dan destek geldi. Altaylı, yazdığı açık mektupla Peker'e övgüler dizdi.

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Hakkındaki FETÖ suçlamaları nedeniyle cezaevinde bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yazdığı açık mektupta, "Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Hizmetinin karşılığını rabbim sana versin" ifadesini kullandı.

"FETÖ yöneticiliği" ile "Siyasi ve askeri casusluk" suçlarından yargılanması devam eden eski istihbaratçı Enver Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e açık mektup yazdı.

Altaylı mektubunu Twitter hesabından da paylaştı. "Hepimizin zamanı geldiğinde Mahkeme-i Kübra'da elbette hesap vereceğiz. Sen de, ben de" diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Allah ininde kim makbul, kendisi bilir. Ne kendimi temize çıkarırım, ne de başkasını suçlarım. Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Hizmetinin karşılığını rabbim sana versin. Sevdiklerinden, vatanından uzaksın. Etrafında insanlar olsa da yalnızsın. Ben de dört yıldır cezaevinden tehlikeli tutuklu olarak 10 metrekarelik bir hücrede sosyal temastan tecrit edilmiş olarak Rabbimin huzurundayım. Ne casusum ne de terör örgütü üyesiyim. Rabbim bilir masumum. Bu dönem benim için bir tefekkür ve arınma dönemidir. Bu dönem, senin için de bir tefekkür ve arınma dönemi olsun."

"Rabbinden yardım iste''

"Ben sana şunu yap, bunu yapma, sunu açıkla, şunu açıklama demeyeceğim. Güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, Rabbinin huzurunda iki rekat namaz kıl ve Rabbin huzurunda ağla. Rabbinden yardım iste. O sana ne yapacağını gösterecektir. Rabbim yardımcın olsun. Feridüddin Attar'ın Tezkiretü'I Evliyasını oku. FudayI bin İyaz isimli mübarek bir zat vardır. O Allah sevgilisini kendine örnek al."