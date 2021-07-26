Yönetmeliğe karşı aile hekimleri eyleme başlıyor! İş bırakma, istifa, miting...

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), aile hekimlerine sosyal medyada paylaşım ve basına demeç verme gibi yasaklar getiren yönetmeliğe karşı eylem planını açıkladı.

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Hekimler bugünden itibaren 28 Ağustos’a kadar istifa dilekçelerini hazırlayıp Sağlık Bakanlığı’na sunması için AHEF’e iletecek. AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Biz aslında Sağlık Bakanlığı ile görüşmek istiyoruz. Neredeyse her hafta başı Sağlık Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Halk Sağlığı Genel Müdürümüze ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak henüz görüşme taleplerimiz olumlu karşılanmadı. Bu nedenle dikkat çekmek istiyoruz” dedi.



Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtildi. AHEF, yönetmelikle getirilen yasaklara karşı bugünden itibaren bir eylem planı başlatacaklarını duyurdu.



Açık mektup

Buna göre hekimler, bu hafta boyunca Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na saat 09.00-17.00 arası taleplerini içeren fakslar gönderecek. Hekimler, bugün saat 11.00’de yönetmeliğin getirdiği sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlatan bir açık mektubu sosyal medya hesaplarından yayımlayacak.



Bir günlük iş bırakma eylemi

Aynı zamanda AHEF, bugünden itibaren 28 Ağustos’a kadar tüm illerdeki üyelerinden istifa dilekçeleri toplamaya başlayacak. Tüm dilekçeler 28 Ağustos’ta Sağlık Bakanlığı’na sunulacak. Bu süre içerisinde aile hekimleri 16 Ağustos’ta toplu olarak bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek aile hekimleriyle de 27 Ağustos’ta, Ankara’da “Beyaz Önlük Mitingi” düzenlenecek.



"Sessiz kalmamız mümkün değil"

Eylem planına ilişkin Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'a değerlendirmede bulunan AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Bu yönetmelikle ‘Aşı olun’ dememiz bile ceza nedeni olabilir, çünkü görevimizle ilgili konuşmak suç. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir ceza yönetmeliği var. Sürekli aile hekimlerine yüklenen bir sorumluluk var. Bunlar bir araya geldiğine bunlara sessiz kalmamız mümkün değil” dedi.