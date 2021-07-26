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Iğdır’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Iğdır’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Iğdır’ın Hoşhaber beldesinde dün gece saatlerinde evden çıkan 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

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Hoşhaber beldesinde dün gece saatlerinde silahlı saldırı yaşandı. Yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı.

İddialara göre geçen sene kendisinden boşanan eşi İ.K.’nin ayrılığını hazmedemeyen B.K., eski eşinin kardeşi ile o anda yanında bulunan bir başka şahsın üzerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu İ.K.’nin kardeşi D.K. yaralanırken, D.K.’nin yanında bulunan E.Ö. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olayda hayatını kaybeden E.Ö. ile yaralanan D.K. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine getirildi. E.Ö.’nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, yaralanan D.K.’nin ise tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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