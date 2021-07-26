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ABD'den ürkütücü 2034 savaş senaryosu! İlk önce Çin'e girecek küresel yangın çıkacak

ABD'den ürkütücü 2034 savaş senaryosu! İlk önce Çin'e girecek küresel yangın çıkacak

ABD'nin 2034 için ürkütücü bir savaş hazırlığında olduğu iddia ediliyor. ABD'nin Çin'e girerek başlatacağı savaş küresel bir yangın olacak.

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ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın ortaklaşa kaleme aldığı “2034: A Novel of the Next World War” kitapta, gelecekteki dünya savaşının yoğunlukla insansız hava araçları ve otonom insansız askeri teçhizat ile yapılacağı belirtildi.

National Interest’ten Ethen Kim Lieser’in yazdığına göre, kitapta, 2034’te ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi’ne girmesiyle “küresel yangının” başlayacağı yazıyor. Dünyanın hızla geliştiği, bu yüzden savaş alanına insansız hava alanları ve otonom insansız askeri teçhizatların hakim olacağı ifade ediliyor.

Stavridis ve Ackerman, gerçek silahlı çatışmalara düşman sistemlerine yönelik büyük ölçekli hacker saldırılarının eşlik edeceğine inanıyor.

Amiral, ABD’nin, çığır açan biyoteknolojiye dayalı sistemlerle bütünleşen küçük seçkin özel kuvvet gruplarını eğitmek zorunda kalacağini kaydediyor.

Kitapta, halihazırda ülkelerin “geçmişteki savaşlar için geliştirilen silahları oluşturmaya ve edinmeye” devam ettiği, oysa insansız veya otonom silahlara odaklanılması gerektiği belirtiliyor.

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