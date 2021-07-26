Ünlü oyuncu hafız olduğunu açıkladı! Son halini gören şaştı kaldı

Pakistanlı ünlü oyuncu Ghana Ali, hafız olduğunu açıkladı.

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Pakistan'ın popüler programı The Rangreza'yı sunan Ghana Ali, Instagram'dan bir açıklama yaparak hafız olduğunu açıkladı. Kuran-ı Kerim'i ezberlediğini belirten Ghana Ali, "Evet, artık ben bir hafızım" dedi. 27 yaşındaki oyuncu, eşiyle arasındaki yaş farkının 7 olduğunu, eşinin iş insanı değil kamuda çalışan bir memur olduğunu da açıkladı. Evlendikten sonra hayatının daha iyi hale geldiğini söyleyen Ghana, kocasının kilolu olmasıyla ilgili olarak ise "Kilo vermesini istemiyorum, onu böyle sevimli buluyorum" dedi.