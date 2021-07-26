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Kastamonu'da feci kaza! Ekipler seferber oldu 5 saatin sonunda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da feci kaza! Ekipler seferber oldu 5 saatin sonunda kurtarıldı

KASTAMONU'da 200 metreden uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu uçurumdan çıkartılabildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Çuhadoruğu mevkiinde Seher Akın idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra Küre itfaiye ekipleri ile Jandarma Acil Kurtarma Timi (JAK), Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinden müşterek çalışması sonrasında kaza yapan araca ulaşılabildi.


Cenaze uçurumdan çıkartılabildi
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden araç sürücüsü Seher Akın’ın cenazesi uçurumdan çıkartılabildi. Uzun uğraşlar sonucunda uçurumdan çıkartılan Seher Akın’ın cenazesi Küre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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