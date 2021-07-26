Girenler 1 dakika dayanabiliyor! Ününü duyanlar Antalya'ya koştu
Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan Antalya’nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzunda bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.
9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaktan kurtulmak hem de cilt hastalıklarına şifa bulmak için Demre’de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu'na akın ediyor.
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Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor.
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Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.
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İlçede bulunan kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor.
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