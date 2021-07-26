BIST 1.348
DOLAR 8,60
EURO 10,13
ALTIN 500,29
HABER /  EKONOMİ

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı temmuzda arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı temmuzda arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Temmuz ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı’nı açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 698 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS A grubu sınav giriş belgeleri yayınlandı
KPSS A grubu sınav giriş belgeleri yayınlandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşılamada kırmızı, sarı, turuncu ve mavi iller
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşılamada kırmızı, sarı, turuncu ve mavi iller
Bursa'daki olay! Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit
Bursa'daki olay! Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 ihale düzenleyecek
İzmir'de genç spor antrenörü evinde ölü bulundu
İzmir'de genç spor antrenörü evinde ölü bulundu
Memur için 600 lira seyyanen zam ve ilk yıl yüzde 21 maaş zammı
Memur için 600 lira seyyanen zam ve ilk yıl yüzde 21 maaş zammı
Endonezya'da vakalar arttı! Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı
Endonezya'da vakalar arttı! Kovid-19 kısıtlamaları bir hafta daha uzatıldı
Selvi'den HDP ile ilgili bomba seçim iddiası! İmamoğlu cumhurbaşkanı HDP yönetime
Selvi'den HDP ile ilgili bomba seçim iddiası! İmamoğlu cumhurbaşkanı HDP yönetime
İstanbul'da tehlike saçan görüntü! İBB ilgilenmedi: Sivilce çıkıyor kaşıntı yapıyor
İstanbul'da tehlike saçan görüntü! İBB ilgilenmedi: Sivilce çıkıyor kaşıntı yapıyor
TÜBİTAK 128 personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜBİTAK 128 personel alacak! İlan Resmi Gazete'de yayımlandı