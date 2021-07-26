ABD'nin fonladığı Ruşen Çakır'la ilgili Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, 2018 yılında ‘Erbakan Medya Ödülü’'nün ABD’nin fonladığı Ruşen Çakır’a verilmesiyle ilgili Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi'ni Milli Görüş çizgisinden uzaklaşmakla eleştirdi.

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Ruşen Çakır'ın Medyascope sitesine ABD merkezli vakıf Chrest Fundadion‘dan 4 yıl içinde 476 bin dolar hibe almasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

2018'de Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri" töreninde Erbakan Medya Ödülü" alan Çakır, ağır ithamların merkezinde.

Konuya ilişkin Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. O dönemde Ruşen Çakır'ın ödül almasına çok şaşırdığını yazan Orakoğlu, söz konusu törene Karamollaoğlu ile birlikte Abdullah Gül'ün de katıldığını da hatırlattı.

"Vakfın Teksaslı sahipleri ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak da mümkün değil"

Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye’den onlarca kuruluşun olduğunu yazan Orakoğlu, "Türkiye’de onlarca haber sitesi ve medya kuruluşlarına hibe yardımı veya fonlama yapan Amerika’daki bu vakıf hayli şaibeli görünüyor. Daha doğrusu böyle bir vakıf olup olmadığı belli değil! Hatta vakfın Teksaslı sahipleri ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak da mümkün değil. Tam anlamıyla ABD derin devletinin örtülü bir operasyonu ile karşı karşıyayız. " ifadelerine yer verdi.

FETÖ davasında firari Henri Barkey ile sürekli röportaj yaptı

2015 yılında kurulan Medyascope isimli haber sitesinde Ruşen Çakır'ın CIA uzmanı Henri Barkey ile sürekli Youtobe üzerinden röportaj yaptığına dikkat çeken Orakoğlu, daha sonra eleştiri oklarını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yöneltti:

"Batıcı ve emperyalist bir zemine kaydığı görüşünü desteklemektedir"

"Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey firari durumdadır.

Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisinin 2018 yılında Erbakan ödülleri kapsamında Türkiye ve iktidar karşıtı faaliyetlerde bulunan Medyascope haber sitesinin kurucusu Ruşen Çakır’a ‘’Medya dalındaki’’ ödülü hangi nedenle verilmiştir. Sırf bu ödül bile Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi’nin rahmetli Erbakan’dan sonra Milli Görüş çizgisinden hızla uzaklaşarak Erdoğanfobik Batıcı ve emperyalist bir zemine kaydığı görüşünü desteklemektedir."

Bülent Orakoğlu'nun yazısının tamamı

Ruşen Çakır'ın 1990'lardaki “ABD’nin Refah dosyası” yazı dizisi çok konuşulmuştu

Gazeteci Ruşen Çakır’ın “ABD’nin Refah dosyası” isimli yazı dizisi 1995 yılı şubat ayında Milliyet gazetesinde yayımlanmış ve ses getirmişti. Yazı dizisinde ABD yönetiminin Erbakan'dan memnun olmadığı ve alternatif isim aradığı belirtilmişti.