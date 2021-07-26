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Olay yeri Kırıkkale! Buzdolabı prizinden çıkan yangın evi küle çevirdi

Olay yeri Kırıkkale! Buzdolabı prizinden çıkan yangın evi küle çevirdi

KIRIKKALE'de buzdolabının takılı olduğu prizden kaynaklı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kırıkkale'de, İlhan Bülbül'e ait 4. kattaki dairede yangın çıktı. Evin penceresinden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, apartmandaki vatandaşları dışarı çıkardı.

Yangın sırasında piknikte olan ev sahibi de olayı duyar duymaz gelerek kapıyı açtı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ise mutfaktaki buzdolabının takılı olduğu prizden kaynaklandığı belirtildi.

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