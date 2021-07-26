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Şehit Ömer Halisdemir'e darbeci demişti İYİ Partili Sarıtaşlı'dan pes dedirten savunma

Şehit Ömer Halisdemir'e darbeci demişti İYİ Partili Sarıtaşlı'dan pes dedirten savunma

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için 'Asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?' ifadeleri sonrası gözaltına alınan İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Sarıtaşlı, 'Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam' dedi.

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İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Songül Sarıtaşlı'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı büyük tepki topladı. Songül Sarıtaşlı, yaptığı paylaşımda "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" yazdı.

"Ömer Halisdemir'i tanımam'' 

Tepkiler sonrası gözaltına alınan ve pişman olduğunu belirten Sarıtaşlı ilk ifadesinde, Semih Terzi'yi de Halis Demir'i de tanımam. Yaptığımdan pişman olup tweeti sildim. 24 yıldır aktif siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım" sözlerine yer verdi.

Kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi 

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Sarıtaşlı kısa süre sonra da sosyal medya hesabını kapattı. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini "kesin ihraç talebi ile" disipline sevk etti. Gereği yapılmış" dedi.

Gözaltına alındı

Uğur Songül Sarıtaşlı paylaşımının ardından Tokat'ta Türk Ceza Kanunu'nun 215'nci maddesine göre suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alındı. Sarıtaşlı Tokat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Sabah'ın haberine göre ulaştığı ifadede Sarıtaşlı 2015 yılında Twittter hesabını kendisinin açtığını, @aslanamca2021 rumuzlu hesabın twitine karşılık verdiği belirterek paylaşımı da kendisinin yaptığını söyledi.

"Yazdıklarımdan dolayı pişmanlık yaşadım'' 

Sarıtaşlı "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu biliyorsunuz dimi" şeklindeki yorumu yaptım. Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum twit paylaşımımı sildim. Daha sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" dedi.Sarıtaşlı'nın polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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