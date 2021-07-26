İhsan Şenocak'ın Filenin Sultanları çıkışına eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan destek

Daha önce kadınları hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen ilahiyatçı doktor İhsan Şenocak, bu kez A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'daki tarihi başarısını hedef aldı. Şenocak'ın sözleri büyük tepki çekerken, eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Mehmet Boynukalın da Şenocak'a destek çıktı...

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Daha önce yaptığı bir çok çıkışla toplumun tepkisini çeken ilahiyatçı şimdi de İhsan Şenocak, Tokyo Olimpiyatları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'i tarihi bir skorla yenen Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın oyuncularının kıyafetlerini diline doladı. Şenocak'a sosyal medyadan tepki yağarken, Ayasofya eski Baş imamı Prof. Dr. Mehmket Boynukalın da Şenocak'a destek geldi.

'Sen oyun alanlarının değil, edebin sultanısın'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısının ardından bir sosyal medya paylaşımında bulunan İhsan Şenocak, “İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin” ifadelerini kullandı.

Eski Ayasofya Baş İmamı'ndan da destek geldi

Ayasofya Camisi'ne baş imam olarak atandıktan sonra yaptığı çıkışlarla büyük tepki toplayan ve görevi bırakmak zorunda kalan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da İhsan Şenocak'a destek verdi. Boşnukalın, "Tesettür Allah’ın emri, Müslüman kadının vakarı, İslam'ın şiar ve sembolüdür. Maraş gibi bir çok yerde İstiklal savaşımız tesettüre yapılan saldırı sebebiyle başlamıştır. Allah’ın emrini hatırlatan hocalar ve #İhsanŞenocakYalnızDeğildir" paylaşımı yaptı.

Eren Erdem'le 'numune saçmalık' polemiği

Boynukalın'ın paylaşımına CHP PM üyesi Eren Erdem, "İnanılmaz bir durum… Bu ülkenin gururu kadın Voleybol milli takımımız, Tokyo’da “banko görülen” Çin’i madara etmiş; set vermeden eze eze maç kazanmış, tüm Dünya kutluyor; AKP’nin ideologları; kadınların kılık kıyafetleri üzerinden eleştiri yapıyor… Numunesiniz, saçmalıksınız!" diye tepki gösterdi. Boynukalın, "Nümune ve saçmalık sizsiniz. Bizim uyarımızın siyasetle veya parti ideolojileriyle ilgisi yoktur. Sadece Müslümanlara bir hatırlatmadır. İsteyen alır, istemeyen almaz. Herkes hesabını Allah'a verir..." karşılığı verdi.

Yalnız değilsiniz, Şeytan da sizinle

İbrahim Boynukalın, "İhsan Şenocak yalnız değildir. Yanında Ayasofya’dan kovulan yobaz da vardır" paylaşımı yapan gazeteci Erk Acarer'e ise "Erk Acarer yalnız değildir; yanında Allah’in emrine karşı çıkan şeytan da vardır" karşılığı verdi.