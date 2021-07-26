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Altın nasıl yükselecek ? Tunç Şatıroğlu'ndan kritik altın ve gümüş tahmini

Altın nasıl yükselecek ? Tunç Şatıroğlu'ndan kritik altın ve gümüş tahmini

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu'ndan dalgalı seyreden altın ve gümüş için dikkat çeken açıklamalar geldi. Altında beklenen önemli gelişmeyi açıklayan Şatıroğlu, 'ABD seansını pozitif kapatabilirsek altının yeninden yükselişe geçmesini bekliyorum' dedi.

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Altın fiyatları son dönemlerdeki dalgalı seyrini sürdürüyor.  Piyasalardaki son durumu değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu'ndan yatırımcılara önemli uyarılar geldi.

Altın nasıl yükselecek?
Altın fiyatlarındaki yükselişin ne zaman geleceği merakla beklenirken, altın fiyatları 500 liranın üzerine çıktı. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu altın fiyatlarındaki son analizini sosyal medya hesabından paylaştı. Şatıroğlu, "Fed'in varlık alımlarını çok erken azaltmaya başlaması veya varlık alımı azaltmaya başlayacağı haberini çok erken vermesi riski başta gümüş, platin gibi değerli metalleri olumsuz etkiliyor. Altın ise diğerlerine göre biraz daha az etkilendi.Bu satış dalgasının sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bugün ABD seansını pozitif kapatabilirsek altının yeninden yükselişe geçmesini bekliyorum. Fed'in delta varyantının hızla yayıldığı ortamda varlık alımlarının azaltılması yönünde bir adım atmasını beklemiyorum. Ayrıca bu konuda piyasaları tedirgin edecek açıklamalardan da uzak durmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Net olarak "meydanı boş bıraktık" mesajı vermeyecek ancak piyasayı da ürkütmeyecektir." İddiasında bulundu.

Gümüş fiyatlarında son durum
Gümüş fiyatlarındaki son trafiği değerlendire teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "Gümüş önemli 250 günlük üstel hareketli ortalama desteğine kadar düştü. Şu anda buradan destek bulmuş ve gösterge AL sinyali vermiş görünüyor. Ancak bu sinyalin geçerli olması için ABD seansında da pozitif kapanış olmalı." İddiasında bulundu.

26 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.811,31 dolar

Satış: 1.811,50 dolar

Gram

Alış: 500,30 lira

Satış: 500,50 lira

Çeyrek

Alış: 817,57 lira

Satış: 822,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.323,00 lira

Satış: 3.360,00 lira

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