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Ankara'da kanser hastası karısını kravatla boğdu! Katil koca sonra da intihar etti

Ankara'da kanser hastası karısını kravatla boğdu! Katil koca sonra da intihar etti

ANKARA'da Mehmet Yıldırım (70), kanser hastası karısını kravatla boğduktan sonra intihar etti. Yıldırım'ın, eşine bakmakta zorlandığı için cinayeti gerçekleştirip yaşamına son verdiği öne sürüldü.

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Olay Ankara’nın Keçiören ilçesi Şenlik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yıldırım (70), kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım’ı (74) kravatla boğarak öldürdü.

Daha sonrasında tabancasıyla kendi kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Yıldırım’ın eşine bakmakta zorlandığı ve cinayeti bu yüzden işlediği iddia edildi.

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