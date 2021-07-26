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Tunus'taki darbede BAE parmağı! Darbenin haberini 3 gün önceden vermiş

Tunus'taki darbede BAE parmağı! Darbenin haberini 3 gün önceden vermiş

TUNUS'ta yaşanan darbe girişiminden 3 gün önce atılan tweet, olayda BAE şüphesi doğurdu. Paylaşımın sahibi ise Dubai Emniyet Müdürlüğü Başkan Yardımcısı ve Korgeneral Dhahi Khalfan...

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Said ayrıca, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini de duyurdu.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve Başbakan'ı görevden alma kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağırdı.

Dubai Emniyet Müdürlüğü Başkan Yardımcısı ve Korgeneral Dhahi Khalfan'ın 3 gün önce attığı bir tweet gündeme geldi. Khalfan'ın 3 gün önce "İyi haber, yeni bir darbe geliyor" dediği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın en ünlü gazetesi Okaz ise, bugünkü manşetinde "Tunus, İhvan'a (Müslüman Kardeşler) karşı ayaklandı" başlığını kullanarak, yaşananları "darbe" olarak nitelendirmedi.

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