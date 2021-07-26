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Olimpiyatlarda 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Olimpiyatlarda 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi

JAPONYA'daki Tokyo Olimpiyatları'nda 3'ü yabancı sporcular arasından olmak üzere 16 yeni korona virüs vakasının doğrulanmasıyla oyunlarla ilişkili vaka sayısı 148'e ulaştı.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 1 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma günü açılışı yapılan Tokyo Olimpiyatları ile ilişkili Covid-19 vakalarının sayısı artıyor. Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, 3'ü yabancı sporcular arasından olmak üzere 16 yeni pozitif vakanın doğrulandığı bildirildi. Yeni vakalardan 10'unu yurt dışından gelen katılımcıların oluşturduğu ifade edilirken, son gelişme ile birlikte olimpiyat organizatörleri tarafından 1 Temmuz'dan bu yana açıklanan oyunlarla ilişkili korona virüs vakalarının toplam sayısı 148'e yükseldi.

1 yıllık bekleyiş son buldu
2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunları geçtiğimiz cuma günü seyircisiz olarak gerçekleştirilen görkemli bir törenle kapılarını açmıştı. Paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı bildirilmişti. Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 871 bin 449'e ulaşmış, ölü sayısı da 15 bin 141'e yükselmişti.

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