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Önce kanserli eşini kravatla boğdu sonra silahla intihar etti

Önce kanserli eşini kravatla boğdu sonra silahla intihar etti

ANKARA'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım karaciğer kanseri hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğduktan sonra tabanca ile yaşamına son verdi.   

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Ankara''nın Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'nde sabaha karşı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım, bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan eşinin odasına girdi. Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı.

Oğluna telefonda "Ben yaptım" dedikten sonra...

Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İntihar notu: Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.

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