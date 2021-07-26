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Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Tunus' çağrısı

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Tunus' çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tunus’ta yaşanan darbe girişimi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Tunus'a heyet gönderilmeli" dedi.

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Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Tunus’ta yaşanan darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, “Tunus’ta Cumhurbaşkanı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini en şiddetli şekilde kınıyorum.” dedi.

Davutoğlu, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden Tunus’ta yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, çözüm önerilerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Tunus konusunda çağrıda bulunan Davutoğlu, TBMM’yi acilen Tunus Meclisi ve tutuklu milletvekillerine destek açıklamasında bulunmasını istedi.

Davutoğlu’nun paylaşımları şöyle:

“Arap Baharı sonrası demokrasiye geçiş tecrübesinin barışçıl bir şekilde sürmekte olduğu tek ülke olan Tunus’ta Cumhurbaşkanı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini en şiddetli şekilde kınıyorum. 

Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum: Bölgemizde yeni bir istikrarsızlık kaynağı olan bu gelişme karşısında ortak bir açıklama İle Tunus’ta demokrasiye destek vermeliyiz. Darbe kim tarafından hangi gerekçeyle ve nerede yapılırsa yapılsın lanetlenmelidir.

Sn. Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum:

TBMM acilen Tunus Meclisine ve tutuklu milletvekillerine destek açıklamasında bulunmalı ve demokrasi dışı bu tutumu kınamalıdır.

'Tunus’a hemen bugün bir heyet gönderilmeli'

Taraflarla görüşerek gerilimi düşürmek üzere Tunus’a hemen bugün bir heyet gönderilmeli.

Tunus’un komşuları Libya ve Cezayir’in liderleri ile acilen görüşülerek gerilimin bölgesel bir krize dönüşmesine engel olunmalı. Tunus’a komşu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, sürece olumlu katkıda bulunabilecek ülke liderleri ile istişarelerde bulunulmalıdır.”

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