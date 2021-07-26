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Bakan Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı! Trabzon, Rize ve Artvin için kritik uyarı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı! Trabzon, Rize ve Artvin için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan Trabzon, Rize ve Artvin için metrekareye 150 kilogramlık yağış uyarısı için bölgede tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu "Yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.

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14 Temmuz Çarşamba günü yağan şiddetli yağışın ardından Rize’de meydana gelen sel ve heyelanlardan sonra bölgede incelemelerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu afetin izlerini ortadan kaldırmak için devletim tüm kurum ve birimlerinin sahada topyekün bir mücadele içerisinde olduğunu dile getirdi.

Karaismailoğlu “10 gün önce Rize’de sonrasında ise Arhavi’de sıkıntılar yaşadık ama devletimiz bütün kurumlarıyla birlikte topyekûn bir mücadele içerisinde. Afetin ilk saatlerinden itibaren bütün acil ihtiyaçlarımızın hepsini karşıladık. Tüm ulaşım yollarımızı faaliyete geçirdik, haberleşme sistemlerimizi faaliyete geçirdik. Aferin izlerini ortadan kaldırmak için topyekün bir mücadele var. Günlük ihtiyaçlarımıza da başladık. Bir taraftan da 40 noktada kalıcı projelerimize başladık. Bir taraftan Arhavi’de de çalışmalar devam ediyor. Temizlik işleri bugün itibariyle bitiriliyor. Zaten su verilmişti” dedi.

Rize’de 2, Artvin’de ise kayıp olan 1 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu “Üzücü olan Rize’deki kayıplarımız. 2 vatandaşımızın da arama çalışmaları devam ediyor. Yine Artvin Murgul’da da kayıp 1 vatandaşımızın arama çalışmaları hızla devam ediyor. Gördüğümüz gibi devletimiz bölgede bütün vatandaşlarına sahip çıkıyor. Vatandaşımızın bu bölgede devletine güveni tam. Vatandaşımızın devletine güveni, devletimizin de vatandaşına sahip çıkmasıyla bu sorunların üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.

"Tedbirlerimizi almış durumdayız"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan Trabzon, Rize ve Artvin için metrekareye 150 kilogramlık yağış uyarısı için bölgede tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu “Bu gece Meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız. İnşallah onu da bir sıkıntı yaşamadan geçirmek için tüm kurumlarımız teyakkuz halindeler” diye konuştu.

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