THY İtalya'daki grev nedeniyle bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya genelindeki grev nedeniyle bugünkü seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ülkedeki grev nedeniyle, TK1861-TK1862 İstanbul Havalimanı-Roma, TK1873-TK1874 ve TK1895 - TK1896 İstanbul Havalimanı-Milan ile TK7794-TK7795 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Milan ve TK1321-TK1322 İstanbul Havalimanı-Bologna seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği kaydedildi.

Yolcuların uçuşlarına ait güncel durumu www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden kontrol edebileceği bildirildi.